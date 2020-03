Nabil Fekir réalise une très belle première saison en Espagne, sous le maillot du Betis Séville. Il multiplie les prestations étincelantes (sept buts et trois passes décisives), et cela ne passe pas inaperçu auprès des grands clubs européens. Selon Calciomercato.com, l’AC Milan et ses dirigeants ont été très séduits par son rendement et envisageraient de formuler une offre avec l’espoir de l’accueillir dans leurs rangs l’été prochain.

Le Betis ne cèdera pas Fekir pour des miettes

Les Rossonerri manquent d’un joueur créatif en milieu de terrain et ils voient l’ancien Lyonnais comme l’élément le plus à même à remplir ce vide. Pour parvenir à leurs fins, ils seraient disposés à payer jusqu’à 40M€ pour le champion du monde. Une belle somme, mais il n’est pas certain que cela suffise pour que la direction du Betis accepte de céder son meneur de jeu. Fekir (26 ans) est encore lié à la formation andalouse jusqu’en 2023.