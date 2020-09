Bertrand Traoré ouvre grand la porte à un départ

Bertrand Traoré a fêté ce dimanche ses 25 ans. Ce quart de siècle franchi sera-t-il synonyme de nouveau départ dans la carrière de l'ailier international burkinabé, sorti des plans à l'Olympique Lyonnais ? L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a abordé la question sans détour, dans une interview accordée à L'Etalon.

"Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans."

« Un départ n’est pas à exclure, a confié Bertrand Traoré. Je suis resté trois ans à Lyon. J’ai passé deux belles années. La troisième a été un peu plus compliquée. Mais ça fait partie de la vie d’un footballeur professionnel. Maintenant, il me reste deux années de contrat. J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer. Mais pour l’instant, il faut respecter mon équipe. Il faut respecter Lyon parce que j’ai encore deux années de contrat avec le club. J’ai le devoir de rester concentrer sur Lyon. »

Passé par Chelsea, Bertrand Traoré garde une bonne cote en Angleterre. Ces derniers jours, Sky Sports assurait que Fulham était vivement intéressé par l'ancien finaliste de la CAN. Reste à savoir si le club londonien saura satisfaire les prétentions financières de l'OL, qui attendrait pas moins de 25 millions d'euros dans ce dossier.