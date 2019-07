Benedetto ne sera sans doute pas la première recrue de l'OM

La première recrue estivale de l’OM ne sera donc sans doute pas Dario Benedetto, l’attaquant de Boca Juniors qui serait d’ores et déjà d’accord avec le club marseillais et pour qui l’état-major olympien, selon la presse argentine, a ficelé un dossier à 15 millions d’euros. Le temps que ce dernier rejoigne l’équipe désormais dirigée par André Villas-Boas – sans doute à Washington où l’OM observe un stage cette semaine – un autre renfort aura certainement scellé son engagement en faveur du club de Frank McCourt.

Il s’agit de l’Espagnol Alvaro Gonzalez, 29 ans – un défenseur central qui ces trois dernières saisons évoluait à Villarreal, après des sessions de deux ans à Santander, Saragosse et à l’Espanyol Barcelone. Un profil ciblé par le directeur sportif Andoni Zubizarreta qui ferait l’objet d’un accord entre les Marseillais et les dirigeants du sous-marin jaune, sur la base d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat obligatoire évaluée à 5 millions d’euros par Marca. Et non pas 8,5 millions d’euros comme évoqué par ailleurs. L’Equipe ajoutant que l’affaire pourrait être entendue et signée dès jeudi.

Vainqueur de l’Euro Espoirs 2013 avec la Rojita en tant que suppléant, Alvaro Gonzalez n’a jamais suffisamment percé pour atteindre la Roja mais jouit d’une réputation de défenseur solide et complet de l’autre côté des Pyrénées (233 matches de Liga à son actif, plus 22 en Coupe du Roi et 15 en Coupe d’Europe). Une recrue d’expérience parfaite pour épauler les deux jeunes axiaux que sont Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car aux yeux de Jacques-Henri Eyraud et son équipe. Le président de l’OM devant par ailleurs trancher prochainement le cas d’Adil Rami, sous le coup d’une procédure disciplinaire.