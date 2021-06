Benatia quitte le Qatar, un retour en Europe ?

Mehdi Benatia quitte Al-Duhail et le Qatar après deux saisons bien remplies. Le défenseur international marocain en a fait l'annonce jeudi sur son compte Instagram. « J’ai toujours autant d’ambition et de passion, c’est pourquoi je vais prendre le temps d’étudier chacune des propositions qui me sont faites pour savoir de quoi sera fait mon futur! », a écrit l'ancien capitaine des Lions de l'Atlas, avant d'annoncer son départ... en vacances.

Le nom de Mehdi Benatia circulerait dans certains clubs de Serie A. Calcio Mercato évoquait récemment un intérêt du Genoa pour l'ancien de la Juve et du Bayern Munich.