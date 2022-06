Depuis plusieurs semaines, plusieurs feuilletons se déroulent du côté du Bayern Munich. C'est d'abord celui relatif à l'éventuel départ de Robert Lewandowski qui a occupé les supporters de l'ogre bavarois. Puis est venu se greffer celui qui concerne Sadio Mané. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2023, le Sénégalais s'est montré réceptif à l'intérêt munichois au point que ce mercredi, un accord total est annoncé entre les deux parties.



Selon Fabrizio Romano. Il ne manque plus grand chose pour que l'ancien Messin rejoigne la Bundesliga. Le journaliste italien assure que l'accord verbal conclu entre Mané et Munich est validé. Un contrat de trois ans est évoqué, et il ne reste plus désormais au Bayern qu'à se mettre d'accord avec Liverpool. Si les Reds ont récemment refusé une première offre allemande de 24,5 millions d'euros (hors bonus) pour Sadio Mané, l'arrivée de Darwin Nunez sur les bords de la Mersey devrait accélérer les choses.

Chaises musicales

Pour engager l'attaquant du Benfica, les dirigeants liverpuldiens ont du passer à la caisse et débourser 100 millions d'euros. Le remplaçant de Sadio Mané désormais là, Liverpool a besoin de renflouer sa trésorerie et il devrait pour cela vendre son champion d'Afrique sénégalais à un Bayern qui pourrait en faire autant avec Robert Lewandowski. Le jeu des chaises musicales bat son plein.