Au bout de trois années passées en Bavière, Lucas Hernandez est susceptible de changer de club l’été prochain. Le défenseur international français est convoité par quelques grands clubs européens et le Bayern Munich n’est pas spécialement opposé à l’idée de le transférer. Pour peu qu’une offre financière intéressante lui soit soumise.

L. Hernandez de retour à Madrid ?

Manchester United et le Real Madrid sont les deux clubs intéressés par les services de l’ancien joueur de l’Atlético Madrid. S’ils veulent le faire signer, ils auront cependant à débourser 60M€. C’est en effet ce qu’exigent les responsables munichois pour leur sociétaire. Pour rappel, Hernandez est la recrue la plus chère de l’histoire du club allemand. En 2019, son acquisition avait couté 80M€.