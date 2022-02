Barça : les premiers mots d’Aubameyang

L'attaquant gabonais a finalement été confirmé comme la dernière recrue du Barça mercredi. L'annonce est intervenue deux jours après qu'Aubameyang ait été photographié en train de signer des contrats au Camp Nou et un jour après qu'il ait rejoint l'entraînement de son nouveau club. L'annonce a été retardée en raison de la libération de l'attaquant d'Arsenal et des formalités administratives qui en découlent.

"Fier et heureux d'être ici"

Aubameyang se relance au Barça

Aubameyang s'est brouillé avec l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, et a été privé de son statut de capitaine avant d'être autorisé à partir gratuitement. La fin de la carrière de l'attaquant à Arsenal a été désastreuse, mais le FC Barcelone en a profité pour obtenir un buteur expérimenté pour rien. Et Aubameyang est maintenant concentré sur l'utilisation de son expérience pour aider son nouveau club. "Je suis très heureux, très content d'être ici", a-t-il déclaré à Barca TV. "Je suis impatient d'entrer sur le terrain. La journée a été longue, mais au final, je suis là, avec beaucoup d'excitation."

"Je pense que Barcelone est l'un des plus grands clubs du monde et c'est un honneur pour moi d'être ici. J'ai de l'expérience. J'ai joué en France, en Allemagne et en Angleterre. Je suis ici pour aider et donner le meilleur de moi-même pour l'équipe." Aubameyang a marqué 10 buts en Premier League la saison dernière, faisant suite à des campagnes consécutives de 22 buts. L'international gabonais sera une signature clé pour le Barca après la perte de Sergio Aguero, qui a été contraint de prendre sa retraite, et compte tenu des problèmes de blessure d'Ansu Fati.