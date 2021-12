Aulas promet des changements à l’OL

Non, Jean-Michel Aulas ne reste pas les bras croisés face à la situation compliquée que traverse actuellement son club de Lyon. Alors qu’on aurait pu croire le contraire suite à son choix de renouveler sa confiance à l’entraineur Peter Bosz, le cacique rhodanien vient d’assurer qu’il comptait opérer des décisions fortes afin de ramener l’OL à la place où il doit être.

Aulas veut regarder de l’avant

C’est à travers un message vidéo aux supporters, et après leur avoir souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2022, que le célèbre dirigeant a fait part de ses résolutions. « On peut imaginer, au travers d'un stage de reprise, au travers d'un certain nombre de changements que nous allons opérer avec Vincent Ponsot (directeur général) et Peter (Bosz), trouver les ressources nécessaires pour revenir au premier plan du Championnat », a-t-il tonné. A mi-saison, les Gones figurent à une inquiétante 13e place au classement de la Ligue 1. L’écart avec le podium est, cela dit, loin d’être insurmontable puisque l’OM (3e) ne les devance « que » de 9 points.

Tout en promettant un redressement, JMA s’est montré lucide par rapport à la situation actuelle : « L’ambiance est difficile car nous venons de vivre des évènements plus difficiles que ceux qu’on avait pour habitude de vivre (…) Nous avons souffert quand Juni (Juninho) a décidé de partir, et aussi souffert en championnat. Et on a aussi souffert quand un certain nombre de difficultés sont apparues avec les supporters ». Le tableau général est donc peu reluisant, mais il appelle « à regarder droit devant et être conscient de nos forces ». « Je sais que, même si c'est difficile, l'année 2022 va être infiniment plus prospère et plus réaliste que l'année 2021 qui se termine », a-t-il conclu. Les fans lyonnais ne demandent qu’à le croire.