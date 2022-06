AS Rome : Mourinho en pince pour Lenglet

Vainqueur cette saison de la première Ligue Europa Conférence de l'histoire, José Mourinho a offert un sacre européen à des supporters de l'AS Rome qui ne l'ont pas boudé. Mais du côté du championnat, le Portugais a encore du travail pour tenter de faire grimper son équipe au rang des tout meilleurs de la Serie A. S'il est parvenu à arracher in extremis la sixième place à la Fiorentina, le club romain reste encore perfectible et, pour tenter de combler certaines lacunes, Mourinho cherche du renfort. Pour la défense, il a son idée.



Lors de son arrivée sur le banc de la Louve l'été dernier, le "Special One" avait déjà eu l'envie de recruter Clément Lenglet. Convaincu par le profil et les qualités de l'international tricolore, José Mourinho n'avait toutefois pas obtenu gain de cause. Mais qu'à cela ne tienne, il revient à la charge et selon Goal, il souhaiterait recruter le défenseur du FC Barcelone. Et, pas de prêt, mais bien un transfert sec afin de renforcer un secteur qui est encore perfectible.



Même si les quarante-trois buts encaissés l'an passé par la Roma en Serie A ne sont pas déshonorants, José Mourinho veut donc profiter de l'expérience de Clément Lenglet pour consolider sa base arrière. Le club italien n'est pas le seul sur le coup puisque Mundo Deportivo rappelle que Tottenham envisage un prêt avec option d'achat, tandis que l'OM a lui aussi été évoqué dans ce dossier. Quant au premier concerné, cette porte de sortie offerte par l'AS Rome pourrait être l'occasion rêvée de se fixer un nouveau challenge tout en évoluant dans un club au standing européen.