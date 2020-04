Arsenal surveille Luka Jovic (Real Madrid)

Selon certaines informations émanant des médias anglais et espagnols, Arsenal considérerait un départ de son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang comme une forte possibilité et l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, estimerait que l'attaquant du Real Madrid Luka Jovic est l'un des principaux candidats pour le remplacer d'après AS.



Arteta apprécie Jovic

Luka Jovic, pour lequel les Merengue ont payé 60 millions d'euros l'été dernier, n'a pas convaincu depuis son arrivée dans la Capitale espagnole. Et les dirigeants du Real Madrid pourraient le céder dès cet été et chercher un buteur de renom pour le remplacer.

L'ancien capitaine d'Arsenal, Sol Campbell et la légende de Manchester United, Rio Ferdinand, ont tous deux déclaré qu'ils ne voyaient pas le buteur serbe à Arsenal. Mais c'est Arteta qui aura le dernier mot à ce sujet et selon la presse britannique, l'opération est définitivement lancée. Pour rappel, avant l’interruption de la Liga, Jovic n’avait trouvé le chemin des filets adverses qu’à deux reprises (en 15 matches joués). Un bien maigre bilan...