« Aubameyang doit rejoindre un club plus ambitieux »

Pierre-Emerick Aubameyang se distingue sous le maillot d’Arsenal depuis un peu plus de deux ans. Poursuivra-t-il son parcours avec cette équipe ou relèvera-t-il un nouveau challenge à partir de l’été prochain ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres. L’ancien stéphanois avait des touches avec le FC Barcelone dernièrement. A 30 ans, il n’aura peut-être plus l’opportunité de signer pour une formation aussi prestigieuse s’il rate le train cette année. En supposant bien sûr que les responsables blaugrana matérialisent leur intérêt à son égard.

« Aubameyang aurait sa place dans un club plus important »

Aubameyang a assurément beaucoup de conseillers dans son entourage. Et dans le cas où il cherchait encore un avis extérieur, il peut compter sur les recommandations de Pierre Alain Mounguengui, qui est le président de la fédération gabonaise. Ce dernier ne s’est d’ailleurs pas gêné pour livrer son opinion sur le sujet à l’occasion d’une interview pour ESPN.

« Je ne veux pas dire qu'Arsenal n'est pas ambitieux, mais Arsenal n'a pas d'ambitions aussi élevées que certains autres clubs européens, a-t-il déclaré. Donc, si Pierre pouvait décrocher un contrat avec un club plus ambitieux, il y trouverait définitivement sa place. Au niveau individuel, nous le considérons tous comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le conseil que je lui donne est de continuer à travailler et d'attirer l'attention des plus grandes écuries ». Le message est passé.