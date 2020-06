Andy Cole : "Pogba peut encore inspirer MU"

Paul Pogba sera-t-il encore un joueur de Manchester United la saison prochaine ? Le doute est permis car l’international français n’a plus qu’un a de contrat du côté d’Old Trafford. De plus, le Real Madrid, qui l’a courtisé l’année dernière, est toujours intéressé par ses services. Enfin, on pourrait citer les nombreuses critiques qu’il a essuyées outre-Manche comme un motif suffisant pour l'inciter à partir et à relever un nouveau challenge. En dépit de ce contexte, il y en a cependant encore qui le voient poursuivre chez les Diables Rouges et y briller même comme il n’a encore jamais pu le faire depuis son retour au club en 2016.

« Hâte de voir Pogba au côté de Fernandes et Rashford »

Un certain Andy Cole fait partie de ceux qui voient l’international français étirer son parcours dans le Nord-Ouest de l’Angleterre. Pour le champion d’Europe 1999, Pogba ne peut pas partir sur un échec, et le fait de retrouver une équipe qui tourne désormais à plein régime a de quoi l’enthousiasmer.

«MU a commencé à jouer un football très sympa, à gagner des matchs et ils sont aussi revenus dans la course au Top 4. Je suis vraiment content de voir Paul de retour, je pense que c'est un joueur de haut niveau, a déclaré l’ancien attaquant à The Mirror. Indépendamment de tous les bruits qui l'entourent, quand il s’y met, il prouve constamment à quel point il est bon. [Bruno] Fernandes, ce qu'il a fait depuis son arrivée en janvier est absolument phénoménal. J'ai hâte de le voir jouer avec Paul au milieu de terrain. Ce fut aussi la meilleure saison de Marcus [Rashford], jouant dans sa position préférée et j'espère qu'il pourra revenir en forme quand il n'aura plus de problèmes de dos. J'ai donc hâte de voir ce trio jouer ensemble ». Une impatience que doit très certainement partager Ole Gunnar Solskjaer, le manager de l’équipe mancunienne.