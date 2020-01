Le Real Madrid a connu quelques soucis offensifs cette saison, notamment lors des grands rendez-vous. Assez dépendant des inspirations de Karim Benzema et alors que Luka Jovic présente des difficultés d'acclimatation, le club merengue aimerait investir sur un attaquant selon le média ibérique El Desmarque.Le Real préparerait ainsi une offre à hauteur de 80 millions d'euros pour l’international allemand, en vue du prochain mercato estival. Madrid compte ainsi convaincre les dirigeants de Leipzig en leur laissant le joueur six mois supplémentaire avant de le céder à un très bon prix. Chelsea et Manchester United, notoirement intéressés par Werner, ne resteront certainement pas les bras croisés.