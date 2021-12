L'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, a laissé entendre qu'il pourrait bientôt quitter le géant néerlandais, alors que Manchester United souhaiterait le faire venir à Old Trafford. Le manager intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, a remporté son premier match contre Crystal Palace dimanche dernier, mais il ne sera à la tête du club que jusqu'à la fin de la saison. Ten Hag, 51 ans, se serait vu proposer le poste par Manchester United, mais il s'est montré réticent à l'idée de quitter l'Ajax à la mi-saison, alors que le club est en tête de l'Eredivisie et qu'il s'est qualifié pour la phase à élimination directe de Ligue des Champions, après avoir remporté ses cinq matches cette saison.

Prochaine étape : un grand d'Europe

"Je pense que je suis prêt pour cela [pour aller dans un club étranger de premier plan]", a répondu Ten Hag lorsqu'il a été interrogé par le média néerlandais Volkskrant. "Je serais heureux de relever ce défi, mais je ne le poursuis pas. S'il s'avère que cette étape ne viendra jamais, je ne dirai pas que ma carrière d'entraîneur a échoué. Mais je pense que j'ai suffisamment de qualités pour relever ce défi". Un départ à l'étranger est la prochaine étape pour Ten Hag, qui est en charge de l'Ajax depuis 2017 et a remporté tout ce qu'il y a à gagner aux Pays-Bas avec le club.