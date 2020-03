Déjà proche de quitter la capitale néerlandaise lors de la précédente intersaison, André Onana a de fortes chances de changer de clubs à l’issue de l’exercice en cours. Le portier camerounais a la cote au plus haut et parmi les écuries qui se disent prêtes à l’accueillir dans ses rangs il y aurait le FC Barcelone. Les discussions avec Marc-André Ter Stegen pour une prolongation de contrat étant au point mort pour l’instant, les dirigeants catalans pensent à un élément de qualité susceptible d’occuper ce poste en cas de départ de l’Allemand. Et c’est vers Onana qu’ils auraient donc jeté leur dévolu d’après ce qu’indique Goal UK.

Des clubs anglais surveillent aussi Onana

Le Barça n’est cependant pas le seul club à lorgner le champion d’Afrique 2017. Ce dernier a également des touches en Angleterre. Chelsea et Tottenham se sont notamment renseignés à son sujet. Pour les Blues, le recrutement d’un nouveau gardien de but devient même une priorité en raison des piètres prestations de Kepa cette saison. Onana (23 ans) a déjà exprimé son attirance envers la Premier League. Et s’il prend la direction de Stamford Bridge, il y retrouvera Hakim Ziyech, avec qui il évolue à l’Ajax depuis plusieurs saisons. L’international marocain ayant déjà paraphé son bail avec les Blues de Lampard en vue de la prochaine campagne.

