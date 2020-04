Achraf Hakimi (Dortmund) maintient le suspense sur son avenir

Achraf Hakimi sera bientôt confronté à un dilemme : retourner à Madrid ou essayer de continuer sa progression ailleurs, au sein d'une équipe où la concurrence est moins relevée. L’international marocain n’est pas à court de sollicitations, alors qu’il n’existe aucun accord avec le Real en vue d’une prolongation. Le choix est cornélien et l’intéressé veut prendre tout son temps avant de trancher.

C’est ce qu’il a fait savoir dimanche à l’occasion d’une courte intervention sur la radio Cadena Ser. « Je suis flatté par l’intérêt des autres clubs, qui ne le serait pas. Et Je suis fier de ce que je fais. En juin, je devrai prendre une décision et ce sera une grande étape pour ma carrière », a-t-il confié.

Hakimi attend un signe du Real

Après avoir prouvé sa valeur sous le maillot de Dortmund, Hakimi a bien l’intention de poursuivre son ascension. À demi-mot, il reconnait que pouvoir le faire au Real serait la plus séduisante des options. « En principe, mon contrat se termine en juin et je devrais alors retourner à Madrid, a-t-il rappelé. Je n'ai pas encore eu de contact avec Madrid à ce sujet, mais j'imagine que nous aurons bientôt une conversation pour savoir ce qui est le mieux pour moi ». Avant de rejoindre la Ruhr, le latéral droit avait disputé 17 matches et marqué 2 buts sous la tunique merengue.