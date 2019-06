Le transfert d'Eden Hazard ferait l'objet, depuis mercredi, d'un accord ferme à hauteur de 100 millions d'euros (plus des bonus) entre Chelsea et le Real Madrid, selon le Guardian. L'annonce officielle de l'arrivée du joueur belge semble donc se faire de plus en plus pressante, puisque cette somme devrait convaincre le club londonien de lâcher sa star aux Merengue.