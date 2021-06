AC Milan : Signature jusqu'en 2025 pour Tomori

Une stabilité du côté de l'Italie

Fikayo Tomori n'est plus un joueur de Chelsea. Après avoir fait toutes ses classes du côté des Blues, le défenseur central en prêt à l'AC Milan depuis le dernier mercato va finalement rester du côté de la Lombardie. Après avoir réalisé une seconde partie de saison époustouflante avec le club italien, le jeune Britannique originaire du Nigéria aura séduit les dirigeants lombards et Paolo Maldini, directeur sportif des Rossoneri, pour devenir le futur patron de la défense centrale. Aligné aux côtés de Simon Kjaer lors de la fin de saison, le géant de 1,84m aura réussi à prendre la place du capitaine Alessio Romagnoli durant son absence à cause d'une blessure au mollet au mois de mars dernier et se rendre indispensable pour son entraîneur Stefano Pioli.Pourtant, il aura fallu du temps pour l'Anglais avant de s'imposer dans un effectif professionnel, après de nombreux prêts du côté de Brighton et Hull City, le nouveau Rossonero aura profité de son expérience à Derby County sous les ordres de Frank Lampard pour s'imposer. Titulaire indiscutable, il sera un des hommes forts de son entraîneur lors de son retour à Chelsea. Mais une blessure et un changement d’entraîneur vont le reléguer sur le banc. L'Anglais avait besoin de temps pour la suite de sa carrière, et c'est du côté de Milan que l'ancien Blue s’épanouit.