AC Milan : La tentation Adli ?

L'année 2021 est toujours aussi mouvementée du côté des Girondins de Bordeaux, et elle ne cesse de réserver son lot de surprises. Alors que le club a officiellement été racheté par Gérard Lopez, ancien patron du LOSC, le recrutement se complique. En effet, la DNCG, qui a accordé le droit de rachat à l'homme d'affaires luxembourgeois, demande à ce que le club vendent des joueurs avant de pouvoir officiellement acheter des joueurs. Et une porte de sortie s'est peut-être ouverte grâce à l'AC Milan, qui aime décidément recruter en Ligue 1.

Après avoir enrôlé Mike Maignan de Lille et Fodé Ballo-Touré de Monaco, le club milanais, qui va retrouver la Ligue des Champions cette saison, serait fortement intéressé par un autre ancien Parisien, Yacine Adli. Une offre aux alentours de 10 millions a même été formulée par le club rossonero selon le journal L'Équipe, pour un joueur dont le contrat court jusqu'en 2023 et qui n'a que 21 ans. Un dilemme s'offre donc aux dirigeants girondins, puisque le joueur fait partie des rares éléments à avoir montré du caractère dans le vestiaire et devant les médias lorsque le club était au plus mauvais point au niveau sportif. Il est aussi un des cadres de l'effectif sur le terrain et possède sûrement l'un des plus beaux potentiels du groupe.

Une bonne affaire pour le PSG ?

Une donnée importante qui devrait donc pousser le board bordelais à faire monter les enchères si le club milanais souhaite absolument le joueur. Si sa vente se concrétise, après Ricardo Mengas et Gideon Mensah, c'est Timothée Pembélé qui devrait rejoindre Bordeaux en prêt en provenance du PSG, tandis qu'un accord a déjà été trouvé pour Vitinho, le milieu offensif de l'Athletico Paranaense.