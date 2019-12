AC Milan : Elneny en approche ?

Mohamed Elneny, l’ancien joueur d’Arsenal, pourrait retrouver bientôt un grand championnat européen. Transféré à Besiktas l’été dernier suite à une expérience de trois saisons dans la capitale anglaise, l’international égyptien serait désormais proche d’un transfert à l’AC Milan. Les responsables lombards le voulaient déjà à l'occasion du dernier mercato et ils font tout actuellement pour obtenir sa signature durant le mois de janvier. Une nouvelle qui a été communiquée par le père du joueur, Nasser Elneny.



Elneny Sr s’est exprimé dans un entretien à Sada Al-Balad TV, évoquant le déroulement des négociations avec les décideurs italiens : «Les discussions entre Mohamed et Milan sont en phase avancée. Mais le contrat n'est pas encore signé (…) Ils ont renouvelé leur intérêt pour mon fils, et les heures suivantes pourraient le voir s’engager avec Milan. Mohamed se porte bien à Besiktas, mais il veut rejoindre Milan car le championnat italien est plus fort ». S’il signe en faveur des septuples champions d’Italie, Elnenny sera le tout premier égyptien de l’histoire à en porter les couleurs.