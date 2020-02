Starligue (J15) : Saint-Raphaël s'est vengé

Saint-Raphaël s'est encore fait peur



Après un rude combat défensif, St-Raphaël sort victorieux du dernier duel de la #J15 face à Toulouse 💪

📊 Les Stats du match 👉 https://t.co/yipl4mqUB0 pic.twitter.com/lbsTgKFUBN



— Lidl Starligue (@LidlStarligue) February 13, 2020

STARLIGUE / 15EME JOURNEE

Mercredi 12 février 2020

Jeudi 13 février 2020

Cette fois, Nori Benhalima et Toulouse n'ont pas eu le dernier mot. Au match aller, dans la Ville Rose, l'arrière gauche formé dans le Var avait joué un vilain tour à son ancien club en offrant la victoire à son équipe au buzzer sur un missile à douze mètres exceptionnel. Jeudi soir en clôture de la 15eme journée de Starligue, les Toulousains ont encore terminé très fort. Mené 18-13, le cinquième du classement est ainsi revenu à -1 seulement (18-17) grâce notamment à trois buts marqués coup sur coup par Maxime Gilbert, auteur d'un sans-faute. Mais. Le SRVHB, avec un tout petit but d'avance à la pause (9-8) et cette fin de match qui aurait pu lui être fatale une nouvelle fois, s'est fait peur. Grâce notamment aux arrêts de Mihai Popescu (13 arrêts à 46% de réussite), les locaux ont finalement obtenu la victoire qu'ils escomptaient pour se relancer. Battu sur son parquet par le PSG il y a sept jours, Toulouse, de son côté, repart tête basse.- Chambéry : 26-22Créteil -: 28-35Montpellier -: 27-28- Ivry : 38-24Tremblay -: 28-30Aix -: 38-38- Toulouse : 20-18