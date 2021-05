Lidl Starligue : Paris s'est fait peur mais fait un pas de plus vers le titre, Tremblay relégué

60' : Quelle fin de match ! Paris s'impose à Aix ! Plus d'infos à venir ! #AIXPSG pic.twitter.com/uyYNDfNImP

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 27EME JOURNEE

Jeudi 20 mai 2021

Vendredi 21 mai 2021

Samedi 22 mai 2021

Dimanche 23 mai 2021

Les Parisiens pourraient même être certains dès samedi prochain de poursuivre leur folle série de sacres entamée en 2015, soit deux ans après le premier titre de l'histoire du club. Si Montpellier, deuxième s'incline samedi face à Aix et que Paris obtient quatre jours plus tôt, sur le parquet de Chambéry, une 25eme victoire en championnat cette saison,Dans le cas contraire, un succès à Chambéry conjugué le week-end prochain à un autre, à domicile contre les Varois, sacrerait ce PSG quiHeureusement pour Paris,alors que les Parisiens et un Nedim Remili décisif dans le money time (6 buts) semblaient s'être donné dix minutes plus tôt un matelas suffisamment confortable pour ne pas connaître pareille frayeur dans les dernières secondes. Tremblay, battu chez lui (27-26) par Istres, a, lui, pris le but qu'il ne fallait pas. Le missile de l'Istréen Houssama Hosni à vingt secondes de la fin a- Chartres : 24-22Cesson-Rennes -: 23-30Montpellier - Nîmes : 29-29Saint-Raphaël - Chambéry : 25-25Ivry -: 24-28- Limoges : 39-22Aix -: 28-29Tremblay -: 26-27