Le Paris Saint-Germain et Montpellier connaissent déjà le sort qui leur est réservé en Ligue des champions mais quatre clubs de tricolores vont défendre leurs chances en Coupe EHF la saison prochaine. Il s'agit de Chambéry, Nantes, Nîmes et Aix. Autrement dit de gros calibres. Les trois premiers cités entreront en lice lors du 3e et dernier qualificatif tandis qu'Aix débutera lors du tour précédent (tirage au sort le 16 juillet).