Liqui Moly Starligue (J28) : Nantes conforte sa deuxième place

89% de réussite pour Nantes !

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 28EME JOURNEE

Mercredi 1er juin 2022

Jeudi 2 juin 2022

On connait depuis longtemps le nom du champion de France handball masculin, et le nom de son dauphin pour la saison 2021-22 est désormais presque gravé dans le marbre.Le H a dominé cette rencontre de bout en bout et n'a jamais tremblé. Le premier tournant a eu lieu à partir de la 7eme minute quant, alors que le score était de 7-3, les Nantais ont signé un 6-0, pour finalement mener 15-4 au quart d'heure de jeu et 22-16 à la mi-temps. La deuxième période a été un peu moins riche en buts et Nîmes a un peu mieux tenu en défense, si bien que l'écart a très peu augmenté. A la 45eme minute, Nantes menait de huit buts (31-23), et après un petit coup d'accélérateur dans le money-time, c'est finalement une victoire de onze buts pour le H.Lors de ce festival offensif, Nantes a connu un pourcentage de réussite au tir assez fantastique : 89% ! Valero Rivera, auteur de 8 buts, et Dragan Pechmalbec, auteur de 6 buts, s'en sont donné à cœur-joie notamment, face à un Téodor Paul complètement dépassé, qui n'a réussi que 3 arrêts.Mohammad Sanad finit tout de même avec 6 buts. Nantes pourra définitivement sceller sa deuxième place dimanche en cas de victoire chez la lanterne rouge Nancy, ou lors du dernier match contre Toulouse. Nîmes, sixième et battu ce jeudi pour la première fois en sept matchs toutes compétitions confondues, terminera de son côté sa saison par des matchs contre Cesson-Rennes et Limoges.- Dunkerque : 34-21Chartres -: 33-37- Cesson-Rennes : 29-28Limoges -: 31-32Saran -: 30-33- Créteil : 29-22Toulouse -: 33-36- Nîmes : 39-28