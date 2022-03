Liqui Moly Starligue (J20) : Aix conforte sa troisième place

En attendant le choc entre le PSG et Nantes dimanche, Aix conforte un peu plus sa place sur le podium, grâce à sa victoire sur le terrain de Limoges (12eme) vendredi lors de la 20eme journée de Liqui Moly Starligue. Le PAUC est allé s'imposer 27-33 dans le Limousin, dans un match où les Limougeauds ont tenu jusqu'à la 21eme minute (12-12) avant de craquer complètement. A la pause, Aix menait 16-14, puis l'écart n'a cessé d'augmenter tout au long de la deuxième mi-temps, pour le porter jusqu'à +9 (19-28, 45eme). Limoges, porté par un Dragan Gajic qui finira avec 10 buts, a réussi à revenir un peu sur la fin, mais l'affaire était déjà entendue. Aix pourra notamment dire merci à William Accambray, auteur de 9 buts, et Wesley Pardin, qui a réussi 17 arrêts. Victoire à l'extérieur également pour Chambéry (5eme), qui est allé l'emporter 26-29 à Chartres (11eme). Les Savoyards ont la pris la tête à partir de la 10eme minute (3-4) et ne l'ont plus lâchée. Ils menaient 12-15 à la mi-temps et ont compté jusqu'à cinq buts d'avance après la reprise (12-17, 32eme). Chartres est revenu à -1 à plusieurs reprises (21-22, 47eme) mais n'a pas réussi à mettre la pression dans le money-time. Chambéry s'impose donc grâce notamment aux 6 buts de Benjamin Richert et aux 11 arrêts de Nikola Portner (5 buts pour Ilic et Figueras côté Chartres).

Dunkerque se donne de l'air

Deux autres matchs concernaient la deuxième partie du classement, et ils ont vu Créteil et Dunkerque s'imposer. Créteil, dixième, a battu Saran, avant-dernier d'un seul but : 32-31. La rencontre a été extrêmement serrée, les deux équipes ne comptant jamais plus de deux buts d'avance entre la 10eme et la dernière minute (15-16, mt). Alors que le score était de 30-30 à la 58eme, Valentin Aman (10 buts) et Kylian Rigault ont donné deux buts d'avance aux Cristoliens, puis Matteo Fadhuile a réduit l'écart à 1'13 de la fin, et aucun but n'a été marqué ensuite, Dylan Soyez (9 arrêts) et Nicolas Gauthier (10 arrêts) se montrant intraitables. Enfin, Dunkerque (13eme) a décroché une précieuse victoire contre Istres (14eme) : 31-22 dans un match à sens unique où les Nordistes menaient de dix points à la mi-temps (19-9). Théo Avelange a fini avec 6 buts pour l'USDK et Valentin Kieffer avec 11 arrêts.



STARLIGUE / LIQUI MOLY STARLIGUE

20eme journée - Vendredi 11 mars 2022

Chartres - Chambéry : 26-29

Créteil - Saran : 32-31

Dunkerque - Istres : 31-22

Limoges - Aix : 27-33



Samedi 12 mars 2022

20h00 : Saint-Raphaël - Nîmes



Dimanche 13 mars 2022

15h00 : Nancy - Toulouse

16h00 : PSG - Nantes

17h00 : Montpellier - Cesson-Rennes