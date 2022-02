Liqui Moly StarLigue (J17) : Cesson-Rennes a atteint son objectif

Cesson-Rennes met la pression sur ses rivaux. Alors que Montpellier, Chambéry, Toulouse ou encore Nîmes vont disputer leurs rencontres tout au long du week-end, les Bretons n’ont pas manqué la marche. Lors du match d’ouverture de la 17eme journée de Liqui Moly StarLigue, les joueurs de Sébastien Leriche ont pris le meilleur sur Nancy, lanterne rouge du championnat. Si les deux équipes ont fait jeu égal durant les dix premières minutes, Florian Delecroix (4 buts sur 7 tirs), Hugo Kamtchop-Baril (7 buts sur 9 tirs) et Théophile Causse (2 buts sur 2 tirs) ont permis au club breton de prendre quatre buts d’avance à l’issue d’une série de cinq buts inscrits consécutivement. Un écart entre les deux formations qui a même atteint six longueurs à sept minutes de la pause. Grâce à un dernier but de Thiago Rocha (8 buts sur 9 tirs), les Nancéiens ont atteint la mi-temps avec un retard contenu à cinq longueurs.

Cesson-Rennes a géré son match

L’entame de la deuxième période a vu Cesson-Rennes reprendre sa marche en avant, avec Youenn Cardinal (3 buts sur 6 tirs) qui a même permis aux Bretons de mener de huit buts à 20 minutes du terme de la rencontre. Peinant face à Joze Baznik (16 arrêts à 40% d’efficacité), les Lorrains n’ont jamais pu espérer revenir dans cette rencontre. Seule une fin de match en infériorité numérique à la suite de la troisième exclusion temporaire de Romaric Guillo a vu les Bretons baisser de pied. Au final, Cesson-Rennes s’impose de cinq longueurs (30-25). Une deuxième victoire de suite qui permet aux Bretons de remonter provisoirement au quatrième rang du championnat. Nancy, battu pour la onzième fois de suite et la 15eme fois en 17 matchs cette saison, est plus que jamais dernier du classement avec l’écart sur Saran et Istres qui pourrait encore se creuser.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 17 février 2022

Cesson-Rennes - Nancy : 30-25



Vendredi 18 février 2022

20h00 : Chambéry - Nantes

20h00 : Chartres - Saran

20h00 : Saint-Raphaël - Istres

20h30 : Toulouse - Dunkerque



Samedi 19 février 2022

20h00 : Nîmes - Aix

20h30 : Créteil - Montpellier



Dimanche 20 février 2022

15h00 : PSG Handball - Limoges