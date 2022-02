Liqui Moly StarLigue (J16) : Montpellier sur sa lancée, Chartes se donne de l'air

Chartes s'éloigne de la zone rouge

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 16EME JOURNEE

Vendredi 11 février 2022

Samedi 12 février 2022

Dimanche 13 février 2022

Reporté à une date ultérieure

Décidément, Montpellier est intenable depuis quelques semaines. Ce dimanche, lors de la 16eme journée de la Liqui Moly StarLigue,Déjà victorieux il y a quelques jours à Limoges (29-30), le MHB a encore une fois pu compter sur un duo prolifique, à savoir Hugo Descat (neuf buts, à 90 % au tir) et Julien Bos (sept réalisations), alors que Théo Avelange Demouge (huit buts) s'est illustré pour les locaux. Si les deux équipes étaient à égalité à la pause (13-13), Montpellier a frappé fort en seconde période pour l'emporter avec une belle avance à l'arrivée dans le Nord.Grâce à cette belle série débutée en décembre dernier contre Chartres (32-21), lEn déplacement à Créteil (11eme) le 19 février, le MHB pourrait continuer sur sa lancée et confirmer sa grande forme du moment. Dans l'autre rencontre du jour en Liqui Moly StarLigue,En face, Dragan Gajic (11 réalisations) et Yassine Idrissi (huit arrêts) n'ont pas pu éviter ce 9eme revers de la saison. Avec cette victoire à l'extérieur, les joueurs de l'Espagnol Toni Gerona comptent désormais 15 points, soit neuf de plus que Saran, le premier relégable.Istres -: 28-37- Créteil : 30-26- Nancy : 33-27- Saint-Raphaël : 38-32Saran -: 22-24Dunkerque -: 26-31Limoges -: 30-32Chambéry - Toulouse