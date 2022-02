OM : Sampaoli veut contrôler le match face à Qarabag

L'Olympique de Marseille a une belle opportunité de continuer sa route en Europe. Vainqueur à l'aller de Qarabag grâce à un doublé d'Arkadiusz Milik et une réalisation de Dimitri Payet (3-1), le club phocéen tentera de confirmer le résultat lors du 16ème de finale retour de la Ligue Europa Conférence, jeudi à Bakou (18h45). Défait par Clermont dimanche en Ligue 1 (0-2), Marseille n'abordera visiblement pas cette rencontre avec trop de relâchement à en croire les propos tenus ce mercredi par Jorge Sampaoli et Boubacar Kamara, présents en conférence de presse.

"Mettre les meilleurs joueurs pour espérer passer ce tour"

Peu satisfait de ce qu'il a vu à l'aller en dépit du succès, le technicien argentin a exhorté ses troupes à afficher le visage le plus conquérant possible sous peine de vivre un match compliqué. "En dépit de la fatigue individuelle, il faut mettre les meilleurs joueurs demain pour espérer passer ce tour. Sinon, ce sera très difficile. Ce sera un match intéressant, demain. Nous savons ce qui nous attend et nous devrons veiller à contrôler le match", a souligné Sampaoli dans des propos relatés par RMC Sport. Il s'est également montré méfiant de la qualité des nombreux internationaux dans les rangs d'en face.



Remplaçant face à Clermont, Kamara n'est pas entré en jeu lors de la défaite concédée à l'Orange Vélodrome mais n'a eu aucun mal à avouer que l'équipe phocéenne avait réalisé un "non-match" face au promu. "Les cadres ont parlé. Après, ça doit rester entre nous. À chaque défaite, on est affectés, mais il faut se relever. Le championnat est encore long. On a pris une option pour demain, mais tout est à rejouer. Il ne faut surtout pas sous-estimer Qarabag. Ils ont de très bons joueurs, on l'a vu à l'aller. Il faut prendre le match comme si c'était une finale, et poser notre jeu", a expliqué le joueur âgé de 22 ans, n'oubliant pas de rappeler que "cette coupe peut nous permettre de gagner un titre à la fin et de l'offrir aux supporters".