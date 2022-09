Toujours aussi redoutable, l'équipe d'Allemagne demeure plus que jamais en lice pour accéder au Final Four de la Ligue des Nations. Invaincue après quatre rencontres, la Mannschaft occupe le second rang du groupe 3.

À deux journées de la fin de cette phase de groupes, les hommes d'Hans-Dieter Flick ont leur destin entre leurs mains puisqu'ils recevront ce vendredi à la Red Bull Arena de Leipzig le leader du groupe, la Hongrie, qui ne comptabilise qu'un seul point d'avance sur l'Allemagne. Cependant, le sélectionneur allemand sera privé pour ce choc du haut de tableau de deux cadres.

ℹ️ @Manuel_Neuer und @leongoretzka_ sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide Spieler wurden isoliert und werden das Team-Hotel verlassen.



➡️ https://t.co/Xn32hmNUu4 pic.twitter.com/HwdLaphGLD — DFB-Team (@DFB_Team) September 21, 2022





Le gardien de but légendaire, Manuel Neuer, ainsi que le milieu de terrain, Leon Goretzka, sont positifs au Covid-19 et par conséquent forfaits. Le portier de 36 ans aux 113 sélections et son coéquipier du Bayern Munich manqueront également la rencontre suivante le lundi 26 septembre à Wembley contre l'Angleterre.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le dernier rempart du Barça, Marc-André ter Stegen, devrait garder la cage et Oliver Baumann d'Hoffenheim a été intégré au groupe pour y faire office de 3ᵉ gardien. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Julian Brandt, a, lui aussi, été touché par le coronavirus. Cette défection a engendré la convocation du joueur de Wolfsburg, Maximilian Arnold.



Du côté du Portugal, dauphin de l'Espagne dans le groupe 2, la Selecçao se déplacera sans son taulier en défense centrale, Pepe. Le joueur de Porto souffre de problèmes physiques décelés suite à des examens médicaux.