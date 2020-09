La Ligue des Nations déjà adoptée ?  

Une "cure de jouvence" pour les sélections européennes. Voilà comment l’UEFA décrit la Ligue des Nations, cette compétition dont la deuxième édition débute jeudi et qui a pour but "d’améliorer la qualité et le prestige des rencontres entre sélections nationales. L’UEFA et les différentes fédérations voulaient donner plus d’intérêt sportif au football des équipes nationales, les fédérations, ainsi que les sélectionneurs, les joueurs et les supporters, étant de plus en plus persuadés que les matchs amicaux ne fournissent pas une compétition adéquate pour les équipes nationales."

Exit, donc, la plupart des matchs amicaux, désormais principalement réservés aux affrontements face aux formations d’autres continents, et place à la Ligue des Nations, dont le Portugal a remporté la première édition en dominant les Pays-Bas en juin dernier à Porto (1-0). Un nouveau trophée pour Cristiano Ronaldo et les siens, trois ans après leur victoire à l’Euro, même s’il n’a pas évidemment le prestige d’un titre au championnat d’Europe ou à la Coupe du monde.

10,5 millions pour les vainqueurs portugais



Mais il n’y pas que la Ligue A, réservée aux cadors, dans cette Ligue des Nations. Car elle concerne les 55 équipes européennes, réparties en quatre ligues distinctes (A, B, C et D), et permet aussi (et surtout ?) de décrocher une qualification pour l’Euro, comme l’an dernier, ou pour le Mondial, ce qui est le cas de cette deuxième édition, où les deux derniers tickets pour le Qatar seront attribués à l’issue des barrages. Même pour ceux qui vont se qualifier via les éliminatoires, la compétition revêt une grande importance. Notamment en termes de points pour le classement FIFA. L’Italie (actuel 13e), les Pays-Bas (14e) et l’Allemagne (15e) devront ainsi bien figurer pour être tête de série lors du tirage de la Coupe du monde 2022.

Financièrement aussi, la Ligue des Nations a son intérêt. L’an dernier, le Portugal avait gagné 10,5 millions d’euros, les Pays-Bas 9 millions, l’Angleterre, qui avait décroché la 3e place, était repartie avec 8 millions d’euros, alors que l’autre demi-finaliste, la Suisse, récoltait 7 millions. Autant d’arguments qui font que la Ligue des Nations est bien partie pour durer, même si la crise sanitaire a provoqué un véritable embouteillage de matchs. Le Final Four aura ainsi lieu en septembre ou en octobre 2021, quelques mois après l’Euro.