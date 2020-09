« Haaland est comme Messi et Cristiano Ronaldo »

Erling Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund et de la sélection norvégienne, est considéré aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus prometteurs et les plus séduisants en Europe actuellement. Une étiquette qui lui vaut une grande attention, mais peu sont ceux qui osent le comparer déjà aux deux géants de ce jeu que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour Lars Lagerback, son sélectionneur, cela ne semble pas être un problème cependant. Pour lui, son protégé marche clairement sur les pas du prestigieux duo.

« Dans le dernier tiers du terrain, Haaland est déjà au top »

« Je suis peut-être là depuis trop longtemps mais je n'ai jamais vu un gars depuis peut-être Messi ou Ronaldo qui s’est développé autant à un si jeune âge, a indiqué le coach suédois en conférence de presse dimanche. C'est unique et il a toutes les capacités pour devenir un joueur de classe mondiale. Si vous regardez (ce qu’il apporte dans) le dernier tiers du terrain et dans la surface, il est déjà un joueur de première classe. Il a peut-être un peu plus à faire dans le jeu de liaison mais étant si jeune, il est déjà à un très haut niveau. Avec les qualités qu'il a déjà, sa forte personnalité concentrée et en supposant qu’il reste à l'abri des blessures, il peut être un joueur de très haut niveau ». Un discours laudateur et que l’on tient également pour un certain Kylian Mbappé.

La semaine dernière, Haaland s’est distingué en marquant son premier but avec la sélection lors de la rencontre face à l’Autriche. Mais sa réalisation n’a pas suffi pour éviter la défaite (1-2). Le grand blond aura l’occasion de frapper de nouveau ce lundi à l’occasion d’une opposition face à l’Irlande du Nord. Il s’agira de sa 4e cape internationale.