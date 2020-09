Bleus, Deschamps reste énigmatique sur Kylian Mbappé

De passage en conférence de presse avant la prochaine sortie des Bleus en Ligue des nations face à la Croatie, Didier Deschamps a été forcément sondé sur la présence des Parisiens Mbappé et Kimpembe mardi soir, alors que le PSG joue contre Lens jeudi en Ligue 1. La réponse du sélectionneur a été plutôt énigmatique. "Ils le savent, je le sais, nous on a un match à jouer. Les 23 sont disponibles, Kim et Kylian aussi. Je ne suis pas à la place des clubs. Nous on a un match international et on fera tout pour le gagner, même si dans l'analyse, je tiens compte de différentes choses." Différentes choses, comme la cheville de Mbappé. Comment va l'attaquant francilien justement ? "Ça va! Il a eu un petit choc pendant le match, mais ça va, il participera à la séance tout à l'heure."

"Griezmann ? Aucun doute"

DD a ensuite été interrogé sur Anthony Martial, qui après deux ans d'absence en sélection, avait remplacé Mbappé à un quart d'heure de la fin face à la Suède. Le considère-t-il comme une solution comme attaquant de pointe ? "Il est capable de jouer sur un côté aussi, mais à Manchester, c'est vraiment un numéro 9. Il a peut-être pas le profil typique d'un avant-centre, encore que... Il a cette polyvalence là, mais depuis un bon moment. Il a gagné en régularité." En parlant de tests et de polyvalence, Deschamps a donné des nouvelles de Lucas Hernandez. "Il était disponible sur le premier match, il est susceptible d'y être dans le deuxième. il peut jouer dans le couloir et dans l'axe." Le sélectionneur s'est également confié sur l'état d'esprit d'Antoine Griezmann, en manque de confiance en club comme en sélection : "Moi, je n'ai pas de doutes. Après, qu'il n'ait pas fait son meilleur match avec nous, il le sait. Il est capable de jouer. Après, c'est des discussions avec lui et ce que je pense être le mieux pour l'équipe et pour lui."