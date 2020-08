Sochaud : Daf nie d'éventuelles consignes du PSG

Omar Daf a vite tenté d'éteindre le début de polémique provoqué par la sortie médiatique de son joueur Florentin Pogba cet après-midi. Lors d'une interview accordée à l'Est Républicain, le défenseur central, qui a signé dans le Doubs au mois de mai, affirmait qu'en raison de la proximité de la rencontre de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, "des règles allaient être posées. L'arbitre ou les règles nous pousseront à ne pas faire certaines choses, car une fois que tu es dans le match, tu ne calcules pas trop. On aura des restrictions et je le comprends." Sur les ondes de RMC, Omar Daf a contredit la version de son joueur en assurant que "le PSG n'avait imposé aucune consigne pour le match de préparation. Paris n'a rien demandé à Sochaux, pas même pour Neymar." Avant de reconnaître qu'il "faudra être intelligent car on connaît leurs échéances. Pour nous aussi, c'est un match de préparation." Nul doute qu'après ces déclarations, le déroulement du match sera scruté avec attention.