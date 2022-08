OL : Lopes suspendu 3 matchs après sa faute face à Ajaccio

La sanction est tombée pour Anthony Lopes. Auteur d'une sortie mal maîtrisée et dangereuse sur Mounaïm El-Idrissy lors d'OL-Ajaccio vendredi dernier pour l'ouverture de la saison de Ligue 1 (2-1), le gardien avait été expulsé à la 27ème minute de la rencontre. Ce mercredi, après avoir plaidé sa cause devant la commission de discipline de la LFP, le gardien lyonnais a été suspendu 3 matchs par l'instance, comme précisé par le communiqué officiel.

Un retour prévu contre Auxerre pour Lopes

Ainsi, il manquera les rencontres face à Lorient (si elle se déroule), Troyes et Reims. Lopes a reçu le week-end dernier face au promu le deuxième carton rouge de sa carrière. Le premier lui avait été adressé face à Saint-Étienne la saison passée en octobre 2021 lors d'un match nul dans le derby à Geoffroy-Guichard (1-1). Le retour de Lopes devrait avoir lieu lors de la réception de l'AJ Auxerre, le 31 août prochain sur la pelouse du Groupama Stadium pour le compte de la 5ème journée du championnat de France.



Également expulsé lors de l'opposition entre l'OL et Ajaccio (pour deux cartons jaunes successifs) Romain Hamouma a lui été suspendu 1 match par la commission de discipline de la LFP. Ainsi, il manquera la réception de Lens, prévue ce dimanche lors de la 2ème journée de Ligue 1 (15 heures). En raison d'un 3ème avertissement en 10 matchs, Tiago Djalo manquera de son côté le déplacement de Lille à Nantes, vendredi soir (21 heures).