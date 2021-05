Ligue 2 : Toulouse, un travail à finir

Deuxième à la fin de la phase aller et à l'issue de la 34eme journée, Toulouse n'aura pas réussi à conserver sa place parmi les deux premiers de la Ligue 2 jusqu'au bout du championnat. Le Téfécé va maintenant jouer sa saison sur la quinzaine à venir. Son retour au premier plan après avoir commencé la saison avec quatre matchs sans succès pourrait être vain sans un sans-faute au cours des barrages à venir. Au moment où la plupart des clubs de Ligue 2 sont en vacances, les Violets vont avoir trois matchs décisifs à négocier pour tenter de devenir le premier club de deuxième division depuis Troyes en 2017 a être promu en passant par les barrages.

Un véritable défi pour le jeune effectif coaché par Patrice Garande. Amine Adli, Janis Antiste ou Kouadio Koné ont séduit tout au long de la saison mais cela pourrait ne pas suffire. La remontée immédiate ambitionnée en début de saison par le plus gros budget de Ligue 2 va se jouer lors d'un duel avec Grenoble ou le Paris FC puis lors d'une double-confrontation avec un pensionnaire de Ligue 1. Une mission loin d'être aisée...



Touché par le Covid, Toulouse a eu du mal à conclure

Moins réguliers que Troyes et Clermont, les Toulousains sont maintenant contraints à l'exploit. Contre le PFC comme face au GF38, ils ont un bilan d'une victoire et une défaite cette saison. Sur un match sec, la pièce va devoir tomber du bon côté alors que la fin de saison a été perturbée par le Covid-19. Toulouse n'a pris que huit points sur les cinq derniers matchs. Pour se reprendre, le Téfécé va pouvoir compter sur sa force de frappe offensive. Cet atout ne sera pas trop pour venir à bout d'une des quatre meilleures défenses de la L2 et gagner le droit d'affronter une des cinq formations de l'élite encore menacées par la place de barragiste : Nantes, Strasbourg, Lorient, Brest ou Bordeaux.

Dans cette double-confrontation inter-division, la confiance et l'insouciance de la jeunesse toulousaine vont devoir prendre le dessus pour que la fatigue accumulée par les deux équipes ne décident pas à elle seule qui du 18eme de la Ligue 1 ou du troisième de la Ligue 2 évoluera l'an prochain dans l'élite. Toulouse n'a peut-être pas obtenu sa montée directement mais tout n'est pas encore perdu pour remplir ses objectifs du début de saison et valider les progrès de ses jeunes talents.