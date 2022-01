Ligue 2 : Toulouse-Nancy reporté à cause de la pluie

Dans cette période de pandémie, la cause de la majorité des reports est le Covid-19. Toutefois, concernant le match entre Toulouse et Nancy, elle est bien différente. Initialement prévu ce lundi soir dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2, il a été reporté en raison des intempéries, comme l'a confirmé le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc. "Compte tenu des conditions climatiques actuelles et de la crue de la Garonne, le Maire de Toulouse, sur recommandation de la Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs de Toulouse, a pris la décision de reporter à une date ultérieure le match de Ligue 2 BKT Toulouse FC - AS Nancy Lorraine, prévu ce soir à 20h45 dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2 BKT., peut-on lire sur le site officiel du TFC.. En effet, Toulouse occupe la deuxième place du classement de Ligue 2 avec 37 points et apparaît comme un clair prétendant à la montée en Ligue 1. Nancy, lui, figure au dernier rang avec 12 points en 19 matchs. La formation lorraine, entraînée depuis quelques jours par Albert Cartier, est loin de traversée une bonne dynamique, car elle est lancée dans une série négative de 4 défaites consécutives en championnat, dont la plus récente s'est déroulée face à Dijon, le 21 décembre dernier (0-3). Toutefois, la lanterne rouge a su s'offrir un sursaut en éliminant le Stade Rennais en seizièmes de finales de la Coupe de France (1-1 ; 4 tirs au but à 3).