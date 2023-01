Ce jeudi, le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Malherbe de Caen ont eu une drôle d'histoire. Le club du Doubs a été accusé de ne pas vouloir repousser son match contre le Stade Malherbe de Caen samedi malgré les funérailles de la femme de l'entraîneur du club normand : Stéphane Moulin. Finalement, après communiqués et conférence de presse des différents clubs, la Ligue de Football Professionnel a décidé de trancher. Le match a finalement été décalé au week-end prochain.

"La LFP a appris hier avec une immense tristesse le décès d’Armelle Moulin. Les obsèques de l’épouse de Stéphane Moulin seront célébrées ce samedi.À la demande du Stade Malherbe Caen et en accord avec le diffuseur beIN SPORTS et le FC Sochaux-Montbéliard, la rencontre FC Sochaux-Montbéliard – Stade Malherbe Caen (19ème journée de Ligue 2 BKT) a été décalée au vendredi 20 janvier à 18h30. La LFP tient à remercier tout particulièrement beIN SPORTS dans la recherche d’une nouvelle case de programmation. En ce moment d’une grande douleur, la LFP adresse ses plus sincères condoléances à Stéphane Moulin, sa famille, ses proches ainsi qu’à l’ensemble du Stade Malherbe Caen."