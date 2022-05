Ligue 2: Paris FC, enfin la bonne ?

Le vainqueur de cette rencontre, programmée au Stade Charléty, ira défier l'AJ Auxerre en fin de semaine avant une éventuelle confrontation contre le 18e de la Ligue 1 à la fin du mois. Quatrième de la L2 avec 70 points, le club parisien s'est heurté à deux reprises à cette étape, contre Lens en 2019 (1-1, 4 tab 5) et à Grenoble en 2021 (2-0). Lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2, samedi soir, les hommes de Thierry Laurey se sont imposés contre Grenoble (2-0) mais ont perdu leur attaquant Khalid Boutaïb (quatre buts en 15 matches cette saison), victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

Pour l'entraîneur du PFC, le barrage s'annonce très équilibrée. "Si on était allé à Sochaux, l'environnement aurait été contre nous. Nous ne sommes pas plus favoris. On est très proches. Ce sera du 50-50", pronostiquait-il samedi soir en conférence de presse. De leur côté, les Francs-Comtois ont fini le championnat sur un nul face à Dijon à domicile (2-2) après avoir mené 2-0. Mais en finissant 5e avec 68 points, ils signent leur meilleur classement depuis leur descente au niveau inférieur, en 2014. En conférence de presse, Omar Daf a affiché lundi sa détermination avant le déplacement à Paris: "C'est un match couperet et il faut passer. Nous n'avons pas lutté toute cette saison pour juste 'participer' à ce match ! On ne veut pas être en vacances."

Le latéral droit de Sochaux Valentin Henry a déjà vécu cette expérience des barrages. C'était en 2018 avec Brest et il avait perdu: "C'est particulier mais hyper galvanisant, même si nous n'avions pas été assez mobilisés. La dynamique que nous avons avec Sochaux est différente", analyse-t-il. Cette saison, les joueurs du Doubs l'ont emporté contre les Parisiens, le 18 septembre (2-0). Le club de la capitale a pris sa revanche lors de la phase retour (3-1).

Programme des barrages :

Mardi 17 mai

(20h30) Paris FC (4e) - Sochaux (5e)

Vendredi 20 mai

(20h30) AJ Auxerre (3e) - Paris FC ou Sochaux

Le vainqueur de ces barrages affrontera le 18e de la Ligue 1 en match aller-retour (aller le jeudi 26 mai à 19h00 sur la pelouse du club de L2; retour le dimanche 29 mai 19h00 sur la pelouse du club de L1). L'équipe victorieuse de cette double confrontation évoluera la saison prochaine en L1.