Samedi, le Stade Malherbe de Caen et le FC Sochaux Montbéliard doivent s'affronter à 15h00 dans le cadre de la 19ᵉ journée de Ligue 2. Une date et un horaire qui correspondent à ceux des obsèques de la femme de l'entraîneur du club normand, Stéphane Moulin. Les Caennais avaient fait la demande auprès de la Ligue de Football et Professionnel ainsi qu'au diffuseur, beIN SPORTS. Si les deux deux parties ont accepté le report du mach, le club de Sochaux a quant à lui refusé. Le club doubiste s'est expliqué dans un communiqué, mais le monde du football semble choqué par la décision prise par les Sochaliens. Dans son explication, le FCSM affirme que les problèmes logistiques seraient trop importants :

"Le FC Sochaux-Montbéliard a appris mercredi avec une grande tristesse la disparition d’Armelle Moulin, l’épouse de Stéphane Moulin, entraîneur du Stade Malherbe Caen. L’ensemble du FCSM compatit à l’immense peine ressentie par Stéphane Moulin et ses proches. Il aurait aimé pouvoir donner suite à la demande du SM Caen de changer le jour ou l’horaire de la rencontre de la 19e journée de Ligue 2 BKT entre les deux équipes. Face à la nécessité de très vite devoir s’accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en terme d’organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15h. Samuel Laurent, Directeur général du FC Sochaux-Montbéliard, s’est entretenu à ce sujet avec Olivier Pickeu, le Président du SM Caen, et lui a proposé qu’une minute de silence en mémoire de Madame Armelle Moulin soit observée par le Stade Auguste Bonal avant le coup d’envoi de la rencontre."