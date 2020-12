Ligue 2 : Khalid Boutaïb, au Havre pour se relancer

La trajectoire de Khalid Boutaïb est véritablement atypique. Le 5 octobre dernier, soit le tout dernier jour du Mercato estival, cet attaquant international marocain, âgé aujourd'hui de 33 ans et libre depuis le mois de février, avait alors rejoint le club du Havre AC, pour deux ans, plus une année optionnelle. Un petit peu plus de deux mois désormais après son arrivée en Normandie, le natif de Bagnols-sur-Cèze n'a toutefois toujours pas disputé la moindre petite minute de jeu en faveur de l'actuel treizième du classement du championnat de France de Ligue 2.

Et pour cause, l'international marocain, qui compte un total de neuf buts inscrits en 24 rencontres disputées avec l'équipe nationale, est tout bonnement bloqué par son ancien club, à savoir le Zamalek, selon Paris Normandie, en raison de problèmes administratifs au moment où le joueur avait alors résilié son bail au mois de février dernier. Depuis, ce conflit dure et le footballeur semble perdre véritablement patience.

Boutaïb n'a plus disputé de rencontre de football depuis le mois d'octobre 2019



Selon le site Le360, cette affaire devrait même se poursuivre devant la FIFA, puisque Boutaïb aurait ainsi déposé un recours devant la commission des litiges de l'instance du football international. Toujours est-il que l'international marocain n'a plus disputé la moindre rencontre de football depuis le mois d'octobre 2019. Un véritable coup d'arrêt pour un joueur dont la carrière était plutôt bien remplie, jusqu'à présent. En effet, formé du côté du FC Bagnols-Pont, l'attaquant a commencé par évoluer au niveau amateur avant de faire le grand saut, dans le monde professionnel, en 2014.

Âgé déjà de 27 ans, le Franco-Marocain s'était alors engagé en faveur du GFC Ajaccio. Dès lors, tout s'était enchaîné et le droitier avait ensuite connu des expériences à Strasbourg, qui l'avait même mené tout droit en sélection nationale du Maroc, puis en Turquie, du côté du Yeni Malatyaspor, et donc en Égypte, au Zamalek, avant ensuite de revenir en France, au Havre. Toutefois, avec ces différents problèmes extra-sportifs, sa carrière pourrait définitivement en prendre un coup.