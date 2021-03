Ligue 2 BKT - Troyes pour creuser l'écart, Toulouse et Grenoble pour se rapprocher

Invaincu depuis cinq journées, l'Estac (1er, 58 pts) tentera de conforter un peu plus sa place de leader sur son terrain face à Nancy (10e, 34 pts), qui après un début de saison poussif, reste sur quatre victoires sur les cinq dernières rencontres. Toulouse et Grenoble, 3e et 4e à égalité de points (52), auront de leur côté l'occasion de s'éloigner de leurs concurrents pour le podium en recevant deux candidats au maintien, respectivement Chambly, avant-dernier avec 24 points, et Pau (17e, 27 pts). Le dauphin Clermont n'accueillera pas Amiens (11e, 34 pts) ce week-end, onze de ses joueurs et quatre membres de son staff ayant été testés positifs au Covid-19. La rencontre a été reportée au 7 avril.

La lanterne rouge Châteauroux, dont le rachat par le prince saoudien Abdallah ben Moussaed et son United World Group a été annoncé cette semaine, se rendra de son côté à Sochaux, 7e (42 pts). La Berrichonne, avec 18 petits points dans son escarcelle, est toutefois condamnée à l'exploit, avec Marco Simone remplaçant Benoît Cauet au poste d'entraîneur, pour sauver sa place en L2.

Lundi soir à 20h45, Caen et Le Havre, 12e et 14e avec le même nombre de points (34), essaieront de donner un peu de lustre à leur saison bien terne en tentant de remporter le derby normand.

Le programme complet (toutes les rencontres seront en direct sur beIN SPORTS)

Samedi 13 mars

(15h00) Auxerre - Paris FC

(20h00) AC Ajaccio - Guingamp

Dunkerque - Niort

Grenoble - Pau

Rodez - Valenciennes

Sochaux - Châteauroux

Toulouse - Chambly

Troyes - Nancy

Lundi 15 mars

(20h45) Caen - Le Havre

Mercredi 7 avril

(19h00) Clermont - Amiens