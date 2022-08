C'était un petit peu ça le PSG de la saison dernière. On avait l'impression que l'adversaire, même modeste, avait la possibilité de faire mal au futur champion de France. Mais la plupart du temps, les joueurs parisiens ressortaient vainqueurs du duel.



Pascal Gastien s'en souvient très bien. L'entraîneur de Clermont Foot a eu l'occasion de l'évoquer à 48 heures de retrouver le club de la capitale dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné samedi à 21 heures.

Un score de tennis

« Contre le PSG, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se relâcher, a insisté Gastien devant la presse, relayé par le site du club auvergnat. On l'a vu la saison dernière ici. On était proche d'égaliser à 2-2 et ils ont marqué 4 buts en 12 minutes. »



Lors du précédent exercice, le PSG s'était imposé 6-1 en terre clermontoise après avoir mené 2-1 à la pause. Neymar et Kylian Mbappé avaient fait très mal au public du stade Gabriel Montpied en signant un triplé chacun.