L1 (J7) : Tout savoir sur Ajaccio - Nice

Que c'est compliqué pour Ajaccio, dont le compteur est toujours bloqué à un point en Ligue 1 depuis sa remontée, pour cinq défaites. C'est un peu mieux mais tout de même laborieux pour l'ambitieux OGC Nice, qui a perdu trois de ses quatre dernierd matches. Le Gym ne trouve pas la formule, alors que Lucien Favre souffre d'un recrutement très tardif.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ajaccio n’a remporté qu’un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 face à Nice (4 nuls, 7 défaites), c’était en août 2012 (1-0 à Nice). Les Corses ont par ailleurs échoué à trouver le chemin des filets lors de chacun de leurs 3 derniers matches dans l’élite face aux Aiglons.



Nice totalise 5 points après 6 matches de Ligue 1, son plus mauvais total à ce stade d’une saison depuis 2011/12 (5 également, 13e en fin de saison). Le Gym affichait 14 points à ce stade de la saison lors de la 1 re saison de Lucien Favre en 2016/17, son meilleur total au 21e siècle.



Nice n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers déplacements avec Lucien Favre à sa tête en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), mais c’était le dernier en date à Lille le 31 août (2-1).



Ajaccio (-3.84 – 3 buts, 6.84 xG) et Nice (-3.66 - 4 buts, 7.66 xG) sont les 2 équipes qui affichent le moins bon différentiel buts – Expected Goals en Ligue 1 cette saison.



Plus faible attaque de Ligue 1 avec 3 buts, Ajaccio est l’une des 2 équipes qui compte le moins de buteurs différents en L1 cette saison (3 - Mangani, El Idrissy, Bayala) en compagnie de… Nice (Ramsey, Delort, Pépé).