L1 (J6) : Troyes tient tête à Rennes

Troyes part fort mais se retrouve à dix

Rennes égalise vite... et s’arrête de jouer

Victorieux de ses deux derniers matchs, Troyes a obtenu un bon nul contre Rennes (1-1), ce dimanche, pour le compte de la 6eme journée de Ligue 1. Rapidement devant grâce à un but d’Ike Ugbo (14eme), le club aubois, repris juste après la pause sur une belle frappe de Baptiste Santamaria (48eme), a résisté durant plus d’une heure à dix contre onze suite à l’expulsion directe de Yoann Salmier (34eme) grâce notamment à un excellent Gauthier Gallon.Une occasion. Il a fallu d’une situation dans la surface rennaise pour voir Troyes ouvrir la marque. A l’affût d’un tir dévissé de Rony Lopes, Ike Ugbo ne laissait aucune chance à Steve Mandanda sur sa frappe à bout portant (1-0, 14eme). Sérieux défensivement, le club aubois ne laissait pas d’espaces à leurs adversaires bretons mais se retrouvaient rapidement à dix suite à l’expulsion directe de Yoann Salmier pour une semelle sur le tibia de Lovro Majer (26eme).Déjà peu porté vers l’avant avec cette ouverture du score contre le cours du jeu, Troyes se recroquevillait logiquement dans sa moitié de terrain et Bruno Irles, pour aider sa défense, était contraint de lancer Adil Rami à la place de son buteur du jour. Largement dominés, les locaux pouvaient néanmoins compter sur Gauthier Gallon, qui sortait des parades décisives devant Benjamin Bourigeaud (31eme), Hamari Traoré (38eme) et Baptiste Santamaria (44eme).Une invincibilité qui ne durait pas plus de deux minutes après la pause. Suite à une belle action collective, Baptiste Santamaria punissait le gardien aubois sur une frappe pure pour marquer à l’aide du poteau (1-1, 48eme). Grâce aux entrées simultanées de Désiré Doué et Kamaldeen Sulemana, les Rennais maintenaient une énorme pression dans le camp adverse et passaient proches du break sur deux grosses opportunités pour Martin Terrier (54eme) et Benjamin Bourigeaud (63eme). Une domination nette qui s’estompait peu à peu. Alors qu’ils tenaient le bon bout, les Rennais desserraient inexplicablement l’étreinte et laissaient même à leurs adversaires des raisons d’y croire. Wilson Odobert (84eme) et Papa Ndiaga Yade (86eme) auraient pu offrir à l’ESTAC cette victoire mais ils ont manqué de lucidité dans le dernier geste, alors que Arthur Theate testait une nouvelle fois Gauthier Gallon (90eme+4). Un point du nul satisfaisant pour Troyes, 10eme, qui poursuit sa belle série. De son côté, Rennes, 9eme, va devoir se poser des questions.