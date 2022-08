L1 (J1) : Lille et David démarrent en fanfare

Grâce à une entame de match parfaite, Lille a largement dominé une équipe d’Auxerre trop timide et paralysée par les deux buts encaissés dans les premières minutes du match. Benjamin André avait donné le ton à son équipe avant que Jonathan David s’offre un doublé et que Zedadka y aille de son petit but pour définitivement assommer Auxerre. Des Auxerrois qui ont réduits le score par le buteur maison, Gaëtan Charbonnier.

Cabella comme chef d’orchestre

Il y avait beaucoup d’interrogations avant ce match opposant Lille à Auxerre. Que ce soit du côté des Dogues avec la curiosité de voir si le coach Paulo Fonseca avait déjà pu imprégner son équipe de sa philosophie de jeu ou du côté auxerrois afin de voir si l’AJA avait le niveau pour son retour en Ligue 1, après dix ans d’absence. Des questions et des réponses qui sont venues très vite, trop vite pour Auxerre. Dès la première minute Benjamin André ouvrait le score pour Lille d’une belle frappe croisée à ras de terre à la conclusion d’un bon mouvement collectif avec Cabella et David (1-0, 1ère). Le Canadien qui doublait la mise quasiment dans la foulée (2-0, 2eme). Une réussite lilloise qui a complètement déstabilisé les Auxerrois qui ont semblé perdu sur le terrain face à un collectif très bien huilé offensivement notamment. Le trio Bamba-Cabella-David a fait des merveilles avec l’ancien Montpelliérain particulièrement affuté, en véritable chef d’orchestre. Lille a pu gérer tranquillement le match, sans pression, profitant même de la volonté des Auxerrois de relancer court pour aggraver le score. Et c’est encore Jonathan David qui est à la conclusion sur une passe de l’inévitable Rémy Cabella (3-0, 38eme).

Zedadka, première !

Au retour des vestiaires, les Lillois ont clairement décidé de temporiser un peu en misant sur le contre. Du côté d’Auxerre, Jean-Marc Furlan a certainement dit à ses défenseurs d’arrêter de jouer avec le feu et de dégager plus directement en cherchant Gaétan Charbonnier. Autour de Gauthier Hein, Auxerre a tenté de réagir mais c’était toutefois trop timide et au contraire, Lille continuait à se montrer dangereux à chaque fois que c’était possible. Jonathan David a ainsi eu plusieurs fois l’occasion de faire monter son compteur buts mais à chaque fois il s’est heurté soit à un bon retour défensif de Jeanvier (50eme) ou à un bel arrêt de Costil (63eme). Finalement c’est la recrue Akim Zedadka qui a corsé l’addition d’une belle reprise du plat du pied (4-0, 63eme) pour son premier but en Ligue1. Complètement dans la gestion de la fin de match, Lille s’est laissé surprendre sur un long ballon par l’inévitable Gaëtan Charbonnier qui parvenait à réduire le score sur un bel enchainement contrôle-frappe lobée (4-1, 67reme). L’AJA finissait mieux le match mais c’était trop tard et Lille pouvait célébrer sa victoire au terme d’un match très abouti et porteur d’espoir pour la suite de la saison. Que ce soit au milieu avec la doublette Gomes-André ou devant avec le quatuor Cabella-David-Bamba-Bayo, Fonseca a un bel outil sous la main. Il faudra confirmer ces bonnes dispositions à Nantes, le weekend prochain. Pour Jean-Marc Furlan si l’entame de match a été catastrophique, la réaction de certains de ses joueurs après la pause est positive et il va devoir s'appuyer là-dessus pour aller de l'avant dès la réception d'Angers.