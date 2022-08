L1 (J1) : Le premier carton du PSG

Une entrée en lice réussie, c'est le moins que l'on puisse dire. Le PSG a continué sur sa lancée suite à sa bonne préparation en atomisant Clermont ce samedi soir, pour le compte de la première journée de Ligue 1. Privé de Kylian Mbappé, Paris n'a pas eu de mal à trouver la faille avec une ouverture du score signée Neymar, qui contrôlait et enchaînait du pied droit un service signé Sarabia, titularisé ce soir par Galtier. Le tout, dès la 9e minute. À la 26e minute, le PSG faisait le break suite à un contre grâce à Hakimi qui trouvait la lucarne suite à un ballon perdu par Maxime Gonalons. 2-0 et ce n'était pas fini pour autant. Avant le coup de sifflet marquant la pause, Marquinhos marquait de la tête suite à un coup franc botté pied droit par Neymar. 3-0, score large, mais mérité pour les Parisiens au repos.



Un score que Paris allait s'employer à maintenir en seconde période. Sans forcer, les Parisiens dominaient d'abord tranquillement les échanges et s'offraient quelques occasions dangereuses, avant un doublé de Messi dans les dix dernières minutes. Une remise généreuse de Neymar permettait d'abord à La Pulga d'inscrire sa première réalisation de la soirée, avant un coup de génie du virtuose argentin: un sublime retourné acrobatique sur un bon ballon de Paredes à la 86e minute. 5-0, score final, l'impression se confirme, le PSG est au point en cette entame de saison.