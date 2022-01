Fabien Mercadal nouvel entraîneur de Quevilly-Rouen

Le technicien de 49 ans dirigera la formation normande, onzième de L2 à mi-parcours, dès samedi à Bastia en championnat, précise un communiqué. Son objectif sera de "maintenir et pérenniser le club en Ligue 2 afin de contribuer à son développement dans le monde du football français", affirme QRM à propos de l'ancien joueur amateur qui, comme entraîneur, a déjà connu la L2 avec l'USL Dunkerque, Tours et le Paris FC.

Fabien Mercadal nouvel entraîneur de QRM !



Fort de son expérience dans le monde professionnel, le technicien de 49 ans vient s'inscrire dans la continuité du projet QRM

Plus récemment, Mercadal a connu des échecs en Ligue 1 avec le Stade Malherbe de Caen, relégué en deuxième division à l'issue de la saison 2018-2019, et au Cercle Bruges qui l'a également licencié quelques mois plus tard en raison de mauvais résultats. Il était ensuite revenu sur le banc de Dunkerque en mai 2020.

Quevilly-Rouen, éliminé dimanche par Monaco en 16es de finale de Coupe de France, s'est résolu lundi à libérer Bruno Irles, l'homme qui a fait remonter le club en L2 en 2021. L'entraîneur s'est engagé pour 18 mois avec Troyes, quinzième de Ligue 1.