A quelques minutes du coup d’envoi de son premier match de barrage pour son accession en Ligue 1, le TéFéCé a dévoilé vendredi soir une vidéo signature rendant hommage à son histoire et à toutes les émotions d'hier et d'aujourd’hui. « Le TéFécé. Debout. Toujours. » Le TFC veut écrire une nouvelle page de son histoire, se rapprocher d'un retour dans l'élite du football français, et ainsi renouer avec les plus belles heures de son passé. Pour cela, l'équipe dirigée par Patrice Garande devra impérativement s'imposer contre Grenoble (20h45), lors des playoffs de Ligue 2, pour ensuite défier éventuellement en match aller-retour la formation qui terminera 18eme de Ligue 1.

Mais, avant cela, Toulouse a tenu via une vidéo bercée des voix des deux rappeurs locaux Bigflo et Oli se remémorer les moments forts qui ont forgé le club depuis sa création, de l'exploit aux dépens du grand Naples de la légende Diego Maradona, à la causerie inoubliable de Pascal Dupraz avant un match tout aussi mythique à Angers. Une histoire notamment marquée par la victoire des Haut-Garonnais en Coupe de France en 1957. Opposé en finale au SCO, le club toulousain avait alors surclassé son adversaire au Stade Olympique Yves-du-Manoir à Colombes (6-3). Quelques années plus tard, les Violets pouvaient également se vanter d'avoir éliminé le Naples de Diego Maradona en Coupe UEFA.

Bienvenue dans la Ville rose où le sang coule violet,

Bienvenue en Occitanie où l'on se tient toujours debout,

Bienvenue au TéFéCé,

Le Club qui se relève toujours.

TéFéCé. Debout. Toujours.



En novembre 1986, en 32eme de finale de la Coupe d'Europe, Toulouse frappait ce jour-là un grand coup sur la scène européenne au Stadium, alors que la légende argentine voyait lui son tir au but finir sur le poteau de Philippe Bergeroo. Si le club a connu des hauts, il a aussi connu des bas, comme lors de la saison 2000-01. De retour en Division 1, le TFC espérait bien retrouver des couleurs, mais entre une 17eme place, synonyme de relégation, et un déficit de 70 millions de francs, les Violets étaient alors rétrogradés en National, soit la troisième division française, par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). L'année suivante, un événement important marqua l'histoire de la ville et du club, c'est l'explosion de l'usine AZF de Toulouse le 21 septembre 2001. Depuis, les années Olivier Sadran ont globalement été plutôt une réussite avec la présence du TFC en Ligue 1 de 2003 à 2020. Après une saison en Ligue 2, les Violets tenteront donc ce vendredi soir de continuer à rêver de la montée. Quel que soit le verdict, l'avant-match aura assurément fait vibrer les supporters du « Tef », « ce club qui se relève toujours », assure cette vidéo, poignante. Et qui pourrait faire date.



