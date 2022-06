"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club", a affirmé Campos, 57 ans, cité dans un communiqué du PSG. Son arrivée, après une saison marquée par une nouvelle déception en Ligue des champions avec une élimination dès les huitièmes de finale par le Real Madrid, doit "aider l'équipe à franchir un nouveau palier", précise le communiqué du club. La venue du Portugais avait été annoncée il y a une semaine déjà par la presse.

Fort caractère à la compétence reconnue, artisan des titres inattendus de Monaco en 2017 et de Lille en 2021 et proche de Kylian Mbappé qu'il connaît depuis ses années monégasques, Luis Campos va devoir remanier l'effectif parisien, le délester de ses joueurs indésirables et surtout définir une politique plus cohérente que son prédécesseur Leonardo, démis au soir de la prolongation jusqu'en 2025 de Mbappé. Son premier dossier chaud pourrait être celui de l'entraîneur du PSG alors que la reprise est prévue début juillet, avec une tournée estivale au Japon programmée du 20 au 25 juillet. L'avenir de l'Argentin Mauricio Pochettino, sur le banc depuis une saison et demie, reste incertain et plusieurs médias rapportent vendredi que le club de la capitale est proche d'un accord avec Zinédine Zidane pour lui succéder.

Après une carrière d'entraîneur débutée jeune mais qui n'a jamais décollé au Portugal, Luis Campos s'est tourné vers le conseil technique en méthodes d'entraînement avant de choisir la voie du recrutement de joueurs au milieu des années 2000. Il a notamment été proche de l'agent Jorge Mendez et a tissé au fil des années un important réseau avec des "scouts" (recruteurs) qui parcourent le monde à la recherche de la perle rare.