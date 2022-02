Soyeux techniquement et généreux dans l'effort, Lucas Paqueta reste l'atout numéro 1 de l'Olympique Lyonnais cette saison. Une palette complète qui se répercute dans les choix de Peter Bosz. Depuis le début de saison, l'entraîneur de l'OL a trimballé son homme fort un peu partout au milieu et en attaque. Paqueta a même souvent évolué dans un rôle de faux numéro 9. Ce vendredi, devant la presse, l'artiste brésilien a rappelé son poste de prédilection.

Paqueta : "Ma position préférée, c'est milieu central"



"Je suis un homme heureux tant que je suis sur le terrain. C'est vrai que ma position préférée est d'être milieu central, mais je joue où on me demande de jouer, a-t-il expliqué, avec beaucoup de tact. Je me sens bien, je suis heureux d'être là et ma famille aussi se sent bien ici. Au fil d'une saison, c'est vrai qu'on a des moments plus difficiles. C'est normal. Moi, je cherche la régularité. Je cherche à donner le meilleur de moi-même afin que l'équipe soit mieux. »

“Quand Paqueta joue bien, l’équipe joue bien”





« L'enchaînement des bons résultats nous donne confiance, a continué Paqueta, dans des propos repris par L’Équipe. On va continuer à travailler pour monter dans le classement de la Ligue 1. Lille est une grande équipe, ça va être un gros choc. Dans le passé, c'était toujours des grosses affiches. L'année dernière, j'avais été malchanceux (il avait fait une erreur qui avait coûté un but). C'est dans un coin de ma tête mais de manière positive, car j'apprends de mes erreurs », a conclu l'international auriverde.